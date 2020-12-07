إصابات كورونا تصل 1.18 مليون حالة في المكسيك

بلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في المكسيك 1.18 مليون إصابة حتى السابعة والنصف بتوقيت مكسيكو سيتي، اليوم الإثنين.وبلغ إجمالي الوفيات 109 آلاف و717 شخصًا، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وتعافى 866 ألفًا و186 شخصًا من فيروس كورونا المستجد، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 40 أسبوعًا.