ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يبدون قلقهم من توسع البرنامج النووي الإيراني

أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن قلقها، حيال القانون الذي أقره البرلمان الإيراني لتوسيع نطاق البرنامج النووي.وقالت الدول الثلاث في بيان صادر، اليوم الإثنين، إن الإجراءات المتضمنة في هذا القانون لا تتوافق مع الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية، وذكر البيان:" إذا كانت إيران جادة في الحفاظ على مساحة للدبلوماسية، فعليها ألا تنفذ هذه الإجراءات".كان المحافظون قد تمكنوا في الأسبوع الماضي من تمرير قانون بشأن السياسة النووية المستقبلية لإيران، ومن المنتظر بموجب هذا القانون، أن تنتج وتخزن هيئة الطاقة الذرية في إيران 120 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويًا، ومن المنتظر على المدى البعيد رفع احتياطي اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى 500 كيلوجرام في الشهر، كما سيتم تصنيع أجهزة طرد مركزي أكثر سرعة.كما يعد من الأمور الحساسة سياسيًا ما نص عليه القانون من انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما سيقيد أو يحظر دخول المفتشين الأمميين إلى المنشآت النووية الإيرانية.ويتعارض القانون في كل النقاط مع اتفاق فيينا النووي الذي كان يهدف إلى منع إيران من امتلاك برنامج للأسلحة النووية.