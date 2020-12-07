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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

جدول الامتحان التجريبي للصف الاول الثانوي 2021

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:12 م
الامتحان التجريبي
الامتحان التجريبي
نعمات مدحت
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تستمر عمليات البحث من جانب الطلاب وأولياء الأمور حول جدول الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي 2021، بعد انتهاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من وضع الجدول خلال الساعات الماضية، بالبحث عنه عبر المنصات الإلكترونية، حيث يقوم الطلاب بأداء الامتحانات التجريبية قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الدراسي الجديد للتدريب على نظام الأسئلة بالنظام التعليمي الجديد.

جدول امتحانات التجريبي للصف الاول الثانوى 2021 

وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من كتابة جدول امتحانات التجريبي للصف الأول الثانوي لعام 2021 الجاري، حيث يتم بدء الامتحانات يوم الثلاثاء 15 ديسمبر الجاري، والتي تجرى على شكل تدريب للطلاب في نظام التعلم الإلكتروني على لوح تعليمي، وجاء جدول الامتحانات التجريبية على النحو الآتي: 
- يوم الثلاء الموافق  15 ديسمبر يجري الطلاب امتحانات مادة اللغة العربية، والأحياء.
- وفي يوم الأربعاء الموافق 16  من شهر ديسمبر الجاري، يتم فيه أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، ومادة الجغرافيا.
- وفي يوم الخميس الموافق 17 من شهر ديسمبر الجاري، ويتم فيه إجراء امتحان مادة الرياضيات، ومادة اللغة الأجنبية الثانية.
-ويوم السبت الموافق 19 من شهر ديسمبر، يتم أداء امتحان الفلسفة والمنطق، بالإضافة إلى الفيزياء.
-ويوم الأحد الموافق 20 من شهر ديسمبر، يتم فيه أداء امتحان الكيمياء و التاريخ.

طرق أداء الامتحان التجريبي للطلاب


ويستطيع الطالب أن يقوم بأداء الامتحان التجريبي من البيت أو من المدرسة فإنه لا يحتاج إلى أى موضع معين، ووفقا لما أعلنته الوزارة فإن الامتحانات ستضم أسئلة بسيطة تناسب مستوى جميع الطلاب، ولن تخرج عن  الأجزاء التى تم شرحها للطلاب قبل توقيت الاختبار.


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