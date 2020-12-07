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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غرفة «تنسيقية الأحزاب» ترصد إقبال سيدات أرض الفيروز على الانتخابات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:57 م
الانتخابات البرلمانية
الانتخابات البرلمانية
إسلام نصير
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بالزي البدوي السيناوي الأصيل، توجهت عظيمات جنوب سيناء لصناديق الاقتراع، منذ التاسعة صباحًا ومع فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهن، حيث استشعرن أهمية المشاركة واختيار من يمثلهن ويعبر عن طموحاتهن بمجلس النواب.

وشدد مواطنو سيناء على أهمية النزول للاستحقاق الدستوري، حيث يعد مجلس النواب حمايةً للدولة من أخطار كثيرة تحدق بها، فالجيش على الحدود يحمي، ومجلس النواب يشرع من أجل مستقبل البلاد.

وأكد المتابعون انتظام سير العملية الانتخابية وعدم وجود أي مخالفات أو خروقات من شأنها أن تؤثر على مسار العملية الانتخابية، كما أشاد الجميع بالجهود الأمنية بمحيط اللجان.

وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، حيث انطلقت الجولة الثانية من مرحلة الإعادة اليوم الإثنين، وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلوا على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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