خطاب مهم من «التعليم» بشأن شريحة تابلت الصف الأول الثانوي (مستند)

أصدرت إدارة التطوير التكنولوجي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا مهما، بشأن إجراءات استلام طلاب الصف الأول الثانوي، شريحة إنترنت مقدمة من شركة أورانج.وقال الخطاب الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه أن الأوراق المطلوبة لذلك هى صورة شهادة الرقم القومى، وصورة بطاقة ولى الأمر، والتوقيع على إقرار الاستلام.وقال الخطاب: «يرجى التنبيه على جميع المدارس باتخاذ اللازم نحو التوجيه باستلام الطلاب الشرائح وتسهيل كافة الإجراءات للشركة، سواء داخل المدارس أو من خلال منافذ الشركة».