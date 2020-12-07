مصرع شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر، فى مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء بعزبة شويقى سعد التابعة لمركز المحلة الكبرى.تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع "حازم على المتولى البواب" ٣٠ سنة، متأثرا بإصابته بجرح نافذ فى البطن وجرح فى الرأس، وإصابة مسعود محمد المتولى البواب فى الأربعينات من العمر بجرح نافذ، فى مشاجرة مع بعضهم باستخدام سلاح أبيض "سنجة".وعلى الفور، انتقلت قوة مباحث قسم مركز المحلة إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيقات أن المجنى عليه والمصاب أبناء عم وبينهم خلافات سابقة وعند معاتبة أحدهم للآخر تطور الأمر للتشاجر واستخدام السلاح الأبيض.وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المحلة العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.