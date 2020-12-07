الأرصاد: أمطار خفيفة إلى متوسطة في طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهارا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه والبحري وشمال الصعيد والسواحل الشرقية، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.. طقس مائل للدفء نهارا على السواحل الغربية والرياح معتدلة.. طقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة، طقس حار نهارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة الأمطار:- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق (الإسكندرية - مطروح- السلوم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية).- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق (بني سويف - الفيوم - المنيا).وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة، ورتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 23 13الإسكندرية 22 13وادي النطرون 22 13طنطا 23 13شبين الكوم 23 14دمنهور 23 14بلطيم 22 14مطروح 19 12السلوم 18 12سيوة 20 09بورسعيد 23 14دمياط 23 14الزقازيق 23 13المنصورة 23 13الإسماعيلية 24 13السويس 24 13العريش 24 12رفح 23 12راس سدر 24 12نخل 25 05نويبع 26 16طابا 24 14كاترين 19 05الطور 26 13شرم الشيخ 27 15الغردقة 27 15مرسى علم 27 14الفيوم 24 11بني سويف 24 10المنيا 24 09أسيوط 25 09سوهاج 28 10قنا 28 11الأقصر 30 11اسوان 31 11إدفو 31 10أبوسمبل 30 12الوادي الجديد 29 09شلاتين 29 17أبورماد 27 19حلايب 27 19راس حدربة 26 19