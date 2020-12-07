الأرصاد: أمطار خفيفة إلى متوسطة في طقس الغد
الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:59 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس دافئ نهارا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه والبحري وشمال الصعيد والسواحل الشرقية، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.. طقس مائل للدفء نهارا على السواحل الغربية والرياح معتدلة.. طقس مائل للحرارة نهارا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة، طقس حار نهارا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة الأمطار:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق (الإسكندرية - مطروح- السلوم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق (بني سويف - الفيوم - المنيا).
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة، ورتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 23 13
الإسكندرية 22 13
وادي النطرون 22 13
طنطا 23 13
شبين الكوم 23 14
دمنهور 23 14
بلطيم 22 14
مطروح 19 12
السلوم 18 12
سيوة 20 09
بورسعيد 23 14
دمياط 23 14
الزقازيق 23 13
المنصورة 23 13
الإسماعيلية 24 13
السويس 24 13
العريش 24 12
رفح 23 12
راس سدر 24 12
نخل 25 05
نويبع 26 16
طابا 24 14
كاترين 19 05
الطور 26 13
شرم الشيخ 27 15
الغردقة 27 15
مرسى علم 27 14
الفيوم 24 11
بني سويف 24 10
المنيا 24 09
أسيوط 25 09
سوهاج 28 10
قنا 28 11
الأقصر 30 11
اسوان 31 11
إدفو 31 10
أبوسمبل 30 12
الوادي الجديد 29 09
شلاتين 29 17
أبورماد 27 19
حلايب 27 19
راس حدربة 26 19
وبالنسبة الأمطار:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق (الإسكندرية - مطروح- السلوم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق (كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق (بني سويف - الفيوم - المنيا).
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة، ورتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 23 13
الإسكندرية 22 13
وادي النطرون 22 13
طنطا 23 13
شبين الكوم 23 14
دمنهور 23 14
بلطيم 22 14
مطروح 19 12
السلوم 18 12
سيوة 20 09
بورسعيد 23 14
دمياط 23 14
الزقازيق 23 13
المنصورة 23 13
الإسماعيلية 24 13
السويس 24 13
العريش 24 12
رفح 23 12
راس سدر 24 12
نخل 25 05
نويبع 26 16
طابا 24 14
كاترين 19 05
الطور 26 13
شرم الشيخ 27 15
الغردقة 27 15
مرسى علم 27 14
الفيوم 24 11
بني سويف 24 10
المنيا 24 09
أسيوط 25 09
سوهاج 28 10
قنا 28 11
الأقصر 30 11
اسوان 31 11
إدفو 31 10
أبوسمبل 30 12
الوادي الجديد 29 09
شلاتين 29 17
أبورماد 27 19
حلايب 27 19
راس حدربة 26 19