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الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عون يؤكد رغبة لبنان في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:05 م
ميشال عون
ميشال عون
وكالات
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أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الإثنين، رغبة لبنان في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ورحب بأي مساعدة يمكن أن يقدمها للبنان لمساعدته في خطة النهوض الاقتصادي.

جاء هذا خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفدا من البرلمان الأوروبي ضم النائبين تيري مارياني وجان لين لاكابيل، الموجود في لبنان في زيارة استطلاعية، بحضور الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

وأكد عون، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية" رغبة لبنان في تعزيز العلاقات مع الاتحاد الاوروبي الذي وقف الى جانب اللبنانيين في المحنة التي ألمت بهم بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت".

ورحب الرئيس عون "بأي مساعدة يمكن أن يقدمها الاتحاد الأوروبي للبنان لمساعدته في خطة النهوض الاقتصادي التي سيكون تطبيقها من أولويات الحكومة العتيدة".

وأعلن رئيس الجمهورية "أن اعتماد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمؤسسات والإدارات الرسمية هي خطوة مهمة وأساسية على طريق الإصلاح الذي يطالب به اللبنانيون ومعهم المجتمع الدولي بهدف مكافحة الفساد".

وأكد الوفد البرلماني الأوروبي "على الرغبة في مساعدة لبنان في المجالات كافة خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي وقعت فيه".

وتناول اللقاء، بحسب البيان " المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للبنان وطريقة صرفها والجهات التي تتولى متابعتها".

يذكر أن الاقتصاد اللبناني يعاني من أزمة خانقة ناجمة عن هدر وفساد حكومي على مدى عقود في ظل شح تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد، وانهيار العملة وإصابة البنوك بحالة من الشلل واستمرار زيادة الأسعار وتسريح العمالة.

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