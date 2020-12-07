السعودية تقود مكاسب أسواق الأسهم في الخليج

سجلت أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج مكاسب اليوم الإثنين مستفيدة من معنويات إيجابية إزاء التقدم في تطوير لقاح "كوفيد-19" واتفاق أوبك+ بشأن تخفيضات إنتاج النفط، وتعافت الأسهم السعودية بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر.ورغم تراجع أسعار النفط بفعل تسارع إصابات فيروس كورونا عالميًا وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين تمكنت الأسواق في الخليح من الإغلاق على صعود، ومحا البعض الخسائر التي مني بها في التعاملات المبكرة.وزاد المؤشر القياسي في البورصة السعودية 0.6 بالمائة مع صعود سهم بنك الرياض 1.6 بالمائة والبنك الأهلي التجاري 0.9 بالمائة.وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي بلا تغير يذكر، وجاء سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، بين أكبر الرابحين مع صعوده نحو اثنين بالمائة. وارتفع سهم إعمار العقارية حوالي واحد بالمائة.وكان أكبر الخاسرين سهم بنك دبي الإسلامي وهبط نحو واحد بالمائة.وزاد مؤشر أبوظبي 0.2 بالمائة، وقادت أسهم القطاع المالي المكاسب.وكسب المؤشران للجلسة الثانية بعد استئناف النشاط أمس عقب عطلة ثلاثة أيام.وفي بورصة قطر، انخفض المؤشر الرئيسي 0.2 بالمائة متأثرًا بهبوط سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 2.2 بالمائة والبنك التجاري 1.2 بالمائة.السعودية كسب المؤشر 0.6 بالمائة إلى 8633 نقطةأبوظبي زاد المؤشر 0.2 بالمائة ليسجل 5042 نقطةدبي صعد المؤشر 0.03 بالمائة إلى 2483 نقطةقطر هبط المؤشر 0.2 بالمائة ليسجل 10604 نقاطمصر نزل المؤشر 0.3 بالمائة إلى 10995 نقطةالبحرين كسب المؤشر 0.1 بالمائة ليسجل 1493 نقطةسلطنة عمان ارتفع المؤشر 0.1 بالمائة مسجلًا 3654 نقطةالكويت نزل المؤشر 0.6 بالمائة إلى 6139 نقطة