إيران: 284 وفاة و10827 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 10 آلاف و827 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، و284 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري- في تصريحها الصحفي اليومي- إنه تم خلال الساعات الـ24 الماضية تسجيل 10 آلاف و827 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى مليون و51 ألفًا و374 شخصًا، بينهم 5 آلاف و796 شخصًا في وضع حرج، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وأضافت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 742 ألفًا و955 شخصًا حتى الآن، ولكن توفي 284 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضیة؛ لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس إلی 50 ألفًا و594 شخصًا.