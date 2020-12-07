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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

هدوء في مدرسة الريحاني بالحدائق بعد استراحة اللجان

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:04 م
مدرسة الريحاني بالحدائق
مدرسة الريحاني بالحدائق
نور أيمن
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شهدت لجان مدرسة الرّيحاني للتعليم الأساسية بدائرة حدائق القبة هدوءا بعد الفتح والانتهاء من ساعة الراحة، التي استمرت من الثالثة وحتى الرابعة مساءً، وذلك في أول أيام التصويت على انتخابات مجلس النواب من الإعادة في المرحلة الثانية بين مرشحين بالدائرة، والتي تستمر المنافسة بينهم حتى مساء الثلاثاء.

وانطلقت، الإثنين، أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء، وعلى مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

ووصل المشرفون على اللجان الانتخابية مبكرًا إلى لجانهم، وبعد التأكد من إزالة كافة لافتات الدعاية الانتخابية لأي مرشح من محيط المراكز الانتخابية، فضلا عن التأكد من وجود لافتات إرشادية داخل وخارج مقر اللجنة، ووجود كابينة اقتراع أو أكثر بما يتناسب مع مساحة مقر اللجنة، وعدد كاف من صناديق الاقتراع البلاستيكية الشفافة تم فتح اللجان فى التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى انتخابات النواب وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من مخاطر انتشار فيروس كورونا، تشمل تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومى الاقتراع، وإلزام كل أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفيرها مجانا أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملونها من المواطنين.

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