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تقارير ومتابعات

موعد امتحانات الجامعات 2021 الفصل الدراسي الأول

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:12 م
امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات
ريم محمود
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يبدأ تحديد موعد امتحانات الجامعات 2021 الفصل الدراسي الأول في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي أن امتحانات الجامعات 2021 فى موعدها كما هى دون أى تغير، ويقول الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي أنه لا نية لتأجيل الامتحانات وسيتم تطبيقها وسط اجراءات احترازية مشددة.

موعد امتحانات الجامعات 2021 الفصل الدراسي الأول

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات فى بيان صحفي أن موعد امتحانات الجامعات 2021 الفصل الدراسي الأول ستبدأ شهر يناير المقبل، لافتًا المجلس إلى أن الجامعات أنهت استعداداتها بالكامل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية سواء كانت أون لاين أو كانت بالحضور في الجامعة.

وسوف تعلن كل جامعة عن خطتها خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك خلال شهر ديسمبر الجارى، على أن تعلن كل جامعة خطتها من خلال بيان رسمي وإذا كانت ستكون ورقية أم الكترونية أم ستكون لأقسام وأقسام أخرى، إضافة إلى خطة الإعلان عن الامتحانات العملى.

نسبة الحضور بالجامعات مع العام الدراسي الجديد

وأكد المجلس الاعلى للجامعات أن نسبة الحضور بالجامعات، مع العام الدراسي الجديد، ستكون يومين لطلاب الكليات النظرية، و3 أيام لطلاب الكليات العلمية، على أن يتم مواصلة الأيام الباقية، من خلال التعليم عن بعد إلكترونيا، مع عقد الأنشطة والحلقات النقاشية إلكترونيا، ويدير كل عضو هيئة تدريس عدة مجموعات.
فى سياق متصل تهتم الجامعات بإجراء انتخابات الاتحاد الطلابية وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة تعمل على متابعة الانتخابات الطلابية والتي تم الإعلان عن الاستعداد لها ببعض الجامعات منهم القاهرة، وذلك عقب على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2020-2021، وتمت مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللٱزمة لتطبيق اللٱئحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الإعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة د. طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية؛ لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام 2020-2021، إضافة إلى قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميا منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن انطلاق ماراثون الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2020-2021، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل الموافق 10 ديسمبر، بفتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات، مشيرا إلى أن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وستوفر لها بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة.

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