الإمارات والسودان يبحثان العلاقات الثنائية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية السودان، حرصهما على استمرار تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى آفاق أرحب، وأهمية الاستمرار في آلية التنسيق والتشاور السياسي وتبادل وجهات النظر بينهما، بما يسهم في دعم المصالح والأهداف المشتركة ويوحد الجهود لمواجهة التحديات.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال أعمال الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية الإماراتية ومثيلاتها السودانية، والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، وترأسها من جانب الإمارات مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشئون السياسية، خليفة شاهين المرر، في حين ترأسها من الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية، محمد شريف عبد الله.وتم خلال المشاورات استعراض تجربة البلدين في مكافحة فيروس كورونا، وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في الحد من آثار الجائحة.واستعرض الجانبان تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، فضلا عن تناول المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزائها.وناقش الطرفان آخر تطورات اتفاق السلام السوداني، وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، ويخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.