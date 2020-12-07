دار سك العملة ببريطانيا ترسل عملة تذكارية إلى الفضاء تكريمًا لـ ديفيد بوى

تم إرسال عملة تذكارية بريطانية من فئة الخمسة جنيهات، إلى طبقة الغلاف الجوي، الستراتوسفير، لتكريم نجم البوب البريطاني الراحل، ديفيد بوي.وقامت دار سك العملة ببريطانيا المسئولة عن طرح النقود، بنشر مقطع فيديو يظهر العملة التذكارية وهي تطير نحو الفضاء، لتصل إلى ارتفاع يزيد على 35 ألف متر.وتأتي التجربة المثيرة، للإعلان عن مجموعة جديدة من العملات الصادرة عن دار سك العملة لتكريم بوي، والتي لن يتم تداولها بشكل عام بين الجمهور، ولكنها ستكون متاحة للراغبين في شرائها عبر الإنترنت من محبي الموسيقي الراحل.وتوفي بوي في عام 2016 بنيويورك عن عمر يناهز 69 عاما، بعد 18 شهرًا من تشخيص إصابته بسرطان الكبد.