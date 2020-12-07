اليابان تعتزم إصدار حزمة تحفيز اقتصادى بقيمة 701 مليار دولار

تعتزم اليابان تعزيز اقتصادها، الذي تضرر من أزمة فيروس كورونا، بحزمة تحفيز أخرى بقيمة 73 تريليون ين (701 مليار دولار)، بحسب ما ذكرته وكالة كيودو اليابانية للأنباء.وسوف تصدر الحكومة قرارها بشأن التحفيز الاقتصادي غدا الثلاثاء، حيث ستقوم بإعداد ثالث موازنة تكميلية للعام المالي المستمر حتى نهاية مارس 2021.ويتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم حاليا من انكماش قياسي بسبب أزمة فيروس كورونا.وكان إجمالي الناتج المحلي قد نما بنسبة 4ر21 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وفقا للتقديرات الأولية.وهذه تعد أول مرة خلال ثلاثة أرباع يسجل فيها اقتصاد اليابان نموا منذ أن دخل في ركود حاد.