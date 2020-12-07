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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس العراقي يدعو إلى تطوير العلاقات بين بلاده والسعودية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:51 م
برهم صالح
برهم صالح
وكالات
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أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الإثنين، على أهمية تطوير العلاقات بين العراق والسعودية وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات والعمل بالاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري.

ودعا الرئيس العراقي، خلال استقباله وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، والوفد المرافق له إلى "المزيد من التعاون والتنسيق المشترك، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين".

وأشاد "بعمق وتطور العلاقات الأخوية العراقية السعودية، وحرص البلدين على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق، وتجسير العلاقة بين العراق ومجلس التعاون الخليجي، والتأكيد على عراقٍ آمن مستقر ذي سيادة وعلاقاتٍ راسخة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، والعمل المشترك من أجل إرساء السلام لشعوبها".

ونقل الوزير السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس العراقي.

وأكد القصبي "التزام المملكة العربية السعودية في دعم استقرار العراق، وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، والتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين".

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.

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