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الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العسومى يصل القاهرة لرئاسة جلسات البرلمان العربى

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 04:53 م
عادل بن عبد الرحمن
عادل بن عبد الرحمن العسومي
وكالات
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وصل إلى القاهرة، اليوم الإثنين، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي قادمًا من البحرين، في زيارة لمصر تستغرق أسبوعًا يرأس خلالها جلسات البرلمان العربي التي تبدأ بعد غد الأربعاء لبحث آخر التطورات العربية.

صرحت مصادر مطلعة شاركت في استقبال العسومي بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة: "سيترأس رئيس البرلمان العربي فعاليات الجلسة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث من اجتماعات البرلمان العربي، والتي ستعقد خلال الفترة من 9 - 12 ديسمبر الجاري في القاهرة".

وأضافت المصادر: "تتضمن الفعاليات أيضًا اجتماعات لجان البرلمان العربي، والتي ستناقش عددًا من الموضوعات والقوانين المدرجة على جداول الأعمال، كما تتضمن أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي".

يتوافد عدد من أعضاء البرلمان العربي حاليًا من عدة دول على القاهرة للمشاركة فى الفعاليات.

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