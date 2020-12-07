ختام نوادى المسرح بقصر ثقافة بورسعيد

اختتم إقليم القناة وسيناء الثقافي، موسم نوادي المسرح للعام الحالي بقصر ثقافة بورسعيد، بعروض لفرق نوادي المسرح البورسعيدي.جاء ذلك بحضور لجنة المشاهدة المكونة من أساتذة الإخراج المسرحي، وهم سمير زاهر، محمد المالكي، حازم الكفراوي، بدأ الحفل بالعرض الأول "دائرة الانتظار"، إخراج محمد جمعة، تدور أحداثه حول شخصية الطبيب الذي مرض بنفس أعراض الحالات التي عالجها والتي كانت مستعصية فتولد عنده الخوف من كل شىء، ويبدأ في المحاولة في إفراغ الخوف علي غيره من الشخصيات، ولكن نتفاجأ في النهاية أنه وحده من تحاصره هذه المخاوف بعد أن أصبح هو المريض الوحيد الذي ينتظر في دائرة الانتظار الوهمية، وإنه يختلق بعض الأشخاص في مخيلته حتى تونسه في رحلة تفكيره اللحظية، فتنحبس حالات الفوبيا داخله من زحام إلى مقبرة إلى مهرج إلى عناكب إلى خوف شديد من نفسه التي لا يجدها في هذا العالم، حيث إنه يرفض رفضًا تامًا أن يخرج إلى العالم الحقيقي ويبقي وحده في هذه الدائرة المعتمة.العرض الثاني بعنوان "نساء لوركا" تأليف د. عواطف نعيم، إخراج سارة سعد، مسرحية نساء لوركا هيا عبارة عن مجموعة من أهم بطلات الشاعر الإسباني لوركا، وقد تم تجميع 5 من بطلات الشاعر وما بين الصراع تدور أحداث العرض إلى أن ينتهي بموت برنادا رمز القهر والجبروت، أما العرض الثالث "آخر الشارع" تأليف مؤمن عبده، إخراج محمد رؤف، يدور العرض حول شخصية ممثل يدعي "جان" كان متسلطًا ويتعامل مع المجتمع بنرجسية كما أنه كان ينفرد ببورة الإضاءة.