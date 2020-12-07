موسكو تأمل في الإفراج عن صحفيين روسيين موقوفين في تركيا

أعرب الكرملين، الإثنين، عن أمله في "الإفراج قريبًا" عن صحفيين يعملان لحساب محطة "إن تي في" الروسية، أُوقفا في تركيا الجمعة.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، للصحافة: "نأمل أن يتمّ الإفراج عن صحفيينا قريبًا"، مشيرًا إلى أن دبلوماسيين روسيين "يتواصلون مع الجانب التركي" لحل هذه القضية.وأكد: "نأمل في أن يتمّ حلّ هذه الحادثة عن طريق الحوار"، مضيفًا أن "كل التدابير الممكنة ستُتخذ لتقديم مساعدة (مناسبة) للصحفيين المحتجزين".وأفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة «فرانس برس»، الجمعة، بأن الصحفيين اللذين يعملان لحساب برنامج إخباري أسبوعي، أُوقفا فيما كانا "يصوران مصنعا للطائرات المسيرة دون أي ترخيص".ورغم أن علاقات ثنائية جيدة تربط تركيا وروسيا، إلا أنهما تختلفان في الكثير من الملفات، من سوريا إلى ليبيا ومؤخرًا حول النزاع في ناغورني قره باغ، فقد أعلنت أنقرة دعمها لأذربيجان في مواجهة أرمينيا المدعومة من موسكو والتي تكبدت هزيمة عسكرية.ويؤكد الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، أنهما يقيمان علاقة تتميز بطابعها العملي خصوصا.