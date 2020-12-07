راعي كنيسة مار مرقس يخضع لعزل منزلى بعد إصابة أسرته بكورونا

قال القمص داود لمعي، راعي كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة، إنه يخضع للعزل المنزلى لمدة أسبوعين، نتيجة إصابة أسرته بفيروس كورونا المستجد.وأضاف القمص داود لمعي، في فيديو متداول له، أنه بخير وأنه أصيبت زوجته وأسرته بفيروس كورونا، مما يستلزم إخضاعه للعزل المنزلى.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بتعليق خدمة مدارس الأحد والأنشطة الكنسية والاجتماعات الروحية، والقداسات بكنائس القاهرة والإسكندرية، لمدة شهر كامل، نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشارت الكنيسة، في بيان لها، إلى أنه تقرر أيضًا تعليق خدمة القداسات، ويمكن للكهنة القيام بقداس واحد فقط أسبوعيًا بمشاركة ما لا يزيد على 5 شمامسة فقط.وتابعت: «كما تقرر تعليق سهرات شهر كيهك، والاكتفاء بمتابعة تسجيلات للسهرات المسجلة التي ستذاع على القنوات الفضائية المسيحية، والسماح بإقامة صلوات الجناز بكاهن وشماس واحد إلى جانب أسرة المنتقل، وإيقاف صلوات الثالث وقاعات العزاء، في ظل السماح بإتمام طقس المعمودية بحضور أسرة المعمد فقط، واستمرار الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بنسبة حضور 25%».