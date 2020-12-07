مصادر ترجح عقد اجتماع سياسات أوبك+ المقبل في 4 يناير

قال مصدران قريبان من مجموعة أوبك+ اليوم الاثنين، إنه من المحتمل أن تعقد أوبك وروسيا وحلفاؤهما اجتماعهم المقبل بشأن السياسة النفطية في الرابع من يناير.اتفقت أوبك في الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في يناير، وعقد اجتماعات شهرية بداية من يناير لتبني قرارات بشأن أي تعديل آخر للإنتاج بما لا يزيد علي 500 ألف برميل شهريا.وقال مصدر ثالث إنه سيجري تأكيد موعد الاجتماع خلال الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للمجموعة في 17 ديسمبر.