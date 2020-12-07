بوب ديلان يبيع قائمة أغانيه الكاملة ليونيفرسال ميوزيك

باع المغني الأمريكي بوب ديلان القائمة الكاملة لأغانيه التي تضم أكثر من 600 أغنية صدرت على مدى 6 عقود لقسم النشر الموسيقي التابع ليونيفرسال ميوزيك جروب، وذلك وفقًا لما أعلنته الشركة اليوم الإثنين.وقالت الشركة في بيان إن الصفقة تشمل أغاني الثقافة المضادة الأيقونية التي غناها ديلان في الستينيات مثل "في مهب الريح" (بلون إن ذا ويند) و"مثل حجر يتدحرج" (لايك إيه رولينج ستون)، لكنها لم تكشف عن بنود الصفقة.كانت سونيإيه.تي.في ميوزيك بابلشينج تدير قائمة أغاني ديلان في السابق، وذلك حسب تقرير لمجلة فارايتي.وباع المغني وكاتب الأغاني الذي يبلغ من العمر 79 عاما، والذي نال جائزة نوبل للآداب في عام 2016، أكثر من 125 مليون أسطوانة في شتى أنحاء العالم.