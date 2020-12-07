وزير الاتصالات ونائب محافظ المنوفية يتابعان صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تفقد اليوم الإثنين، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأستاذ محمد موسى نائب اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية آليات صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة الغير منتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة العمالة الغير منتظمة، ورفع العبء عن كاهلهم وحمايتهم فى ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة شهور، رافقهم خلالها الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد وعدد من قيادات الوزارة والمهندس أشرف شعير مدير عام مكتب بريد شمال المنوفية، ورئيس مركز ومدينة قويسنا.وتفقد وزير الاتصالات ونائب محافظ المنوفية مكتب بريد مركز ومدينة قويسنا، وتابع الوزير آلية صرف المنحة الرئاسية للمستحقين واطمأن من عدم وجود أي معوقات في عملية الصرف، مؤكدًا على ضرورة تنظيم عمليات الصرف وتسهيل مصالح المواطنين منعًا لأي تزاحم من قبل المواطنين مشددًا على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالمسافات البينية للتباعد لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.وقد تم وضع خطة متكاملة لتسهيل عملية صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة عبر مكاتب البريد، والتى انطلقت أمس الأحد ولمدة 10 أيام متواصلة، وطالب وزير الاتصالات المستفيدين بالمنحة بعدم التوجه لمنافذ الصرف المحددة إلا بعد التأكد من استلامهم الرسالة النصية عبر التليفون المحمول الخاص بهم، والتي تفيد توجههم في الميعاد المقرر للصرف والتأكيد على ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على الصحة العامة.وقد أكد نائب محافظ المنوفية على أن الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية تولى اهتمامًا كبيرًا لتقديم كل أوجه الرعاية للعمالة المتضررة من جائحة كورونا، مشيدًا بمبادرة رئيس الجمهورية لحرصه واهتمامه بالعمالة المؤقتة والغير المنتظمة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين.