رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير الاتصالات ونائب محافظ المنوفية يتابعان صرف منحة العمالة غير المنتظمة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 05:00 م
وزير الإتصالات ونائب
وزير الإتصالات ونائب محافظ المنوفية
ولاء القاضى
طباعة
تفقد اليوم الإثنين، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأستاذ محمد موسى نائب اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية آليات صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة الغير منتظمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة العمالة الغير منتظمة، ورفع العبء عن كاهلهم وحمايتهم فى ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة شهور، رافقهم خلالها الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد وعدد من قيادات الوزارة والمهندس أشرف شعير مدير عام مكتب بريد شمال المنوفية، ورئيس مركز ومدينة قويسنا.

وتفقد وزير الاتصالات ونائب محافظ المنوفية مكتب بريد مركز ومدينة قويسنا، وتابع الوزير آلية صرف المنحة الرئاسية للمستحقين واطمأن من عدم وجود أي معوقات في عملية الصرف، مؤكدًا على ضرورة تنظيم عمليات الصرف وتسهيل مصالح المواطنين منعًا لأي تزاحم من قبل المواطنين مشددًا على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالمسافات البينية للتباعد لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقد تم وضع خطة متكاملة لتسهيل عملية صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة عبر مكاتب البريد، والتى انطلقت أمس الأحد ولمدة 10 أيام متواصلة، وطالب وزير الاتصالات المستفيدين بالمنحة بعدم التوجه لمنافذ الصرف المحددة إلا بعد التأكد من استلامهم الرسالة النصية عبر التليفون المحمول الخاص بهم، والتي تفيد توجههم في الميعاد المقرر للصرف والتأكيد على ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على الصحة العامة.

وقد أكد نائب محافظ المنوفية على أن الدولة بجميع أجهزتها التنفيذية تولى اهتمامًا كبيرًا لتقديم كل أوجه الرعاية للعمالة المتضررة من جائحة كورونا، مشيدًا بمبادرة رئيس الجمهورية لحرصه واهتمامه بالعمالة المؤقتة والغير المنتظمة لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين.

موضوعات متعلقة

«مدبولي» يستقل مركبا نيليا من القاهرة للقليوبية ويزور مركز بحوث المياه بالقناطر الخيرية

«الثلاثة في السجن».. التفاصيل الكاملة لتهم «السويركي والأزهري وثابت»

ماكرون: زيارة السيسى تشرف فرنسا وتعزز استقرار الشرق الأوسط

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

الصور

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

image description

«عمليات دمياط» تتابع التصويت بـ«إعادة النواب».. وتدعو للمشاركة

الأكثر قراءة

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

السيسى من فرنسا: لا يمكن انتهاك القيم الدينية من أجل القيم الإنسانية

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

بوب ديلان يبيع قائمة أغانيه الكاملة ليونيفرسال ميوزيك

دار سك العملة ببريطانيا ترسل عملة تذكارية إلى الفضاء تكريمًا لـ ديفيد بوى

متقاعدة صينية تتشارك منزلها مع 1300 كلب

«المالية» تحدد جدول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 للموظفين في الدولة

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

ختام نوادى المسرح بقصر ثقافة بورسعيد

«من الذى أكل البازلاء».. عرض مسرحى جديد بالغربية

انطلاق المؤتمر الأدبي الثامن لإقليم جنوب الصعيد الثقافي (صور)

حقائق الحياة الصغيرة لـ لؤي حمزة عبّاس أحدث اصدارات «المتوسط»