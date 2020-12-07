تموين الفيوم: ضبط 650 كيلو دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

قامت حملة تموينية، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات التجارية والأنشطة التموينية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في حالة ثبوت أى مخالفات، وتحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالفيوم.وتمكنت حملة اليوم، برئاسة المحاسب فوزى عبدالعزيز مدير إدارة تموين طامية، والمهندس حمدى عبدالتواب رئيس الرقابة، والمفتشين، حيث تم ضبط عدد "13" شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي الكمية 650 كيلو.كما تم ضبط عدد "72" زجاجة زيت تموين وعدد "80" كيلو سكر تمويني وعدد "75" كيلو أرز تموين قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بأحد المخازن.وتم تحرير محضر برقم 4201 جنح أمن دولة طوارئ طامية لسنة 2020، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.