بالأرقام.. خسائر مصر بسبب كورونا خلال الموجة الأولى

- قطاع السياحة

ـ قطاع الطيران

ـ قطاع الاقتصاد

لا شك أن كل اقتصادات العالم تضررت خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، والتي استمرت عدة شهور وأغلقت الكثير من القطاعات في كل الدول على رأسها الطيران والسياحة، مما سبب لها الكثير من الخسائر المالية.ومع ظهور الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، بدأت بعض الدول الأوروبية تحديدًا اللجوء إلى قرارات الإغلاق مرة أخرى، من أجل تقويض الجائحة والعدوى، فما ارتفعت أعداد الإصابات والوفيات في مصر من جديد، وبدأت تسجل 400 إصابة جديدة يوميا.فهل تلجأ مصر من جديد إلى قرار الإغلاق؟، ذلك ما تحدث عنه المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، محذرًا لأول مرة بإمكانية اللجوء لخيار الإغلاق مرة أخرى بعد ارتفاع أعداد المصابين الجدد بالفيروس، وقال إن الحكومة وضعت مجموعة من الإجراءات بشأن الموجة الثانية للفيروس، مضيفًا: "لدينا إجراءات جديدة حال دخولنا في الموجة الثانية لفيروس كورونا، وهناك قلقًا من الموجة الثانية للفيروس ولذلك نطالب الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية".ولفت المتحدث إلى أن الإغلاق التام له خسائر، والمكاسب تكون غير محتملة بالنسبة للحد من انتشار الفيروس وذلك بعد أن تم تطبيقه في أكثر من دولة أوروبية، موضحًا أن الإغلاق بسبب الفيروس ليس قرارًا سهلًا، وأن لجنة الأزمات هي صاحبة القرار الذي سيسبب خسائر.وبالفعل جنّت مصر بسبب حالة الغلق العام التي قامت بها في الموجة الأولى من الفيروس، خسائر عديدة في القطاعات كافة، تدللّ عليها الأرقام التي ترصدها "الدستور" في التقرير التالي:كان أولى القطاعات التي تأثرت بسبب حالة الغلق العام خلال الموجة الأولى من الفيروس هي السياحة، والتي خسرت نحو 18 مليار دولار إذا ما قورنت بالعام الماضي، وفق وزارة السياحة التي أعلنت قدوم نحو 2.2 مليون سائح خلال العام المالي الجاري بما يمثل 19% فقط من السياحة المعتادة مقارنة بعام 2018، بموجب إيرادات 360 مليون دولار.وبالفعل تراجعت حركة السياحة في مصر بنسبة 64% خلال مارس الماضي، وعادت لتتوقف خلال شهور أبريل ومايو ويونيو، مع قرار غلق المجال الجوي في مصر، ما أدى تراجع إيرادات السياحة بنسبة 55% خلال النصف الأول من العام الجاري.وبلغت نسبة التراجع 11% في الربع الأول من العام و90% في الربع الثاني، وسجلت إيرادات السياحة في الربع الأول من العام 2.3 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في العام الماضي، وبلغت إيرادات السياحة في مصر خلال الربع الثاني 305 آلاف دولار مقابل 3.17 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.وبالتبعية تأثر قطاع الطيران بشدة في مصر لاسيما بعد قرار الغلق، ففي يونيو الماضي أعلن رئيس الوزراء أن خسائر خطوة تعليق الطيران تجاوزت الـ 2.25 مليار جنيهًا (نحو 128 مليون دولار).بينما سبق وأعلن وزير الطيران محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، خسائر قطاع الطيران بأكثر من 3 مليارات جنيه، وذلك بسبب توقف حركة الطيران بشكل كامل، كما أعلنت الشركة القابضة للطيران (حكومية) أن خسائرها بلغت 1.2 مليار جنيه شهريًا منذ شهر إبريل حتى يوليو الماضي.وتأثر الاقتصاد المصري أيضًا بسبب حالة الغلق تلك، حيث أعلنت وزارة المالية أن خسائر شهر واحد فى مصر جراء فيروس كورونا تتخطى الـ 100 مليار جنيه، حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.7% في الربع الأول من العام.