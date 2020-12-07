«الدستور» ترصد ردود أفعال قرار إنشاء أول مشروع لتصنيع القطارات محليًا

فني بالسكة الحديد: سنثبت أننا أفضل من الأجانب من خلال الشركة الوطنية

عامل صيانة: خطوة صائبة لمستقبل أفضل أمام الطلاب والعاملين بالسكة الحديد

طالب: تخصصنا غير شائع ونأمل في العمل بالشركة الوطنية الجديدة

طالب: اسعى للعمل بالشركة الوطنية.. والدراسة في المعهد تعتمد على العملي

مدير بمعهد السكة الحديد: المدرسة تعمل على إعداد كوادر مؤهلة

رئيس رابطة السائقين: تحدي كبير والدولة المصرية قادرة على تحقيقه

استشاري النقل الدولي: ستكون "نيرك" شركة رائدة في تلك الصناعة محليًا وإقليميًا

على مر العصور والحكومات المتعاقبة، عانى ملف السكك الحديدية من الإهمال، الأمر الذي تداركته الحكومة الحالية حيث أولت هذا القطاع اهتمامًا ملحوظًا عن سابق العهود، ووضعت خطة تطوير شاملة للارتقاء بهيئة السكك الحديدية وإعادة بناءها مرة أخرى، وتمثلت في رفع كفاءة القطارات الحالية وتجديدها، فضلًا عن إحلال العربات القديمة بما هو أحدث وأجدد.لم تتوقف خطة تطوير هيئة السكك الحديدية عند هذا الحد، فقد توجهت أنظار الحكومة إلى تأسيس شركة قومية لتوطين صناعة القطارات وقطع غيار الجرارات في مصر، للاستغناء عن الاستيراد وتوفير النفقات والعملات الصعبة للدولة.ومؤخرًا، وافق مجلس الوزراء على تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبالتحديد في محافظة بورسعيد؛ بغرض القيام بتصنيع وإصلاح عربات السكك الحديدية وإحلالها وتجديدها، على أن يتم المساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من صندوق مصر السيادي والقطاع الخاص، مع مراعاة وضع آلية تسمح لوزارة النقل بالتأكد من السعر العالمي للمنتج النهائي.ومع الإعلان عن مشروع أول مصنع لتصنيع القطارات محليًا، رصدت «الدستور» ردود الأفعال حول هذا القرار من خلال التواصل مع عاملين في هذا القطاع وكذا طلاب بمعهد وردان لتكنولوجيا السكة الحديد، بهدف معرفة رأيهم بشأن شركة "نيرك" لتوطين الصناعة.يعمل جورج مجدي، خريج معهد وردان في هيئة السكة الحديد بعد تخرجه مباشرة، وكان من بين 92 طالبا هم قوام الدفعة الأولى، ويرى في المصنع المحلي خطوة جديرة بالاحترام وبارقة أبل لكل خريجي المعهد.ويقول «جورج»: «لن نكون تحت رحمة العقود المؤقتة مع شركات الصيانة الأجنبية، هنشتغل في مصنع مصري، وهنثبت إننا أحسن من الأجانب كمان، لكن محتاجين فرصة ونتعلم ونتدرب كويس، خاصة إن كل خريجي المعهد هيكون عندهم هدف واحد هو العمل مع المصنع المصري».وطالب جورج بدورة تدريبية لدراسة المواد التي تؤهل خريجين معهد السكة الحديد للعمل في المصنع: «في بعض المواد الدفعة الأولى من المعهد مدرسنهاش، ولازم الشركة تقدملنا دورة تدريبية استثنائية لكل خريجي المعهد، علشان نتواصل مع الخريجين الجدد ونتعلم كل اللي ناقصنا، وبكده هنكون جاهزين للشغل والإنتاج في مشروع نيرك».وأُعيد افتتاح معهد وردان للسكة الحديد قبل أربع سنوات فقط، حتى الآن تخرج فيه دفعتين فقط، كان من بينهم جورج مجدي، وعقب تخرجه بستة أشهر التحق بهيئة السكة الحديد، تحت مسمى وظيفي فني، ولكن بعقد مؤقت مدته ستة أشهر فقط، وأحيانا لا يتم التجديد لخريجي المعهد.كان عبد الرحمن حسين، أحد خريجي معهد السكة الحديد السابقين، الذي توفرت له الفرصة للعمل مع إحدى شركات الصيانة الأجنبية، ويقترح على مشروع نيرك، أن ينظم دورات تدريبية داخل أول شركة مصرية لتصنيع القطارات تركز على تعليم العمال والفنين المصريين على أيدي أكبر خبرات في مجال السكة الحديد.يقول حسين: «أتمنى أن يكون مستوى التدريب العملي لطلاب وخريجي معهد وردان على مستوى احترافي، يمكن الشركة من الاعتماد علينا بصورة كاملة، بعد إنهاء التعاقد مع شركات الصيانة الأجنبية، ونحن قادرين على التعلم والتأقلم، نظرا لدارستنا أغلب المواد في المعهد سابقًا، وينقصنا التدريب فقط، والمواد التي لم ندرسها».ويحلم حسين بشركة مصرية مكتملة الأركان، وبكوادر مصرية دون الاعتماد على أي شركات أو عمالة أجنبية، بدءً من الإدارة والتمويل، إلى المهندسين، العمال، الفنيين، حتى تكون تجربة رائدة في مصر وفي الشرق الأوسط.يشرح عبد الله أحمد، أحد طلاب الدفعة الحالية من المعهد، طريقة الالتحاق به، فيوضح أن بعض الطلاب يلتحقون بالمعهد بعد المرحلة الإعدادية، وفي هذه الحالة يدرس الطلاب مواد السكة الحديد بالإضافة إلى مواد الثانوية الصناعية.وهناك نوع آخر من الطلاب الذين يلتحقون بالمعهد عقب الثانوية العامة، وفي هذه الحالة يدرسون فقط مواد السكة الحديد، وتستمر الدراسة في المعهد لمدة ثلاث أعوام، مع إقامة كاملة للطلاب داخل المعهد بنظام يشبه المدارس الداخلية، وهو المعهد الثاني على مستوى العالم، والأول من نوعه في الشرق الأوسط.يقدم "أحمد" خريطة الدراسة داخل المعهد للراغبين في الانضمام إليه في الدفعات اللاحقة: " في العام الأول من الدراسة ندرس مجال السكة الحديد بشكل عام، وفي العام التالي تبدأ إدارة وردان في التواصل مع المحافظات، وتقسم الطلاب حسب الحاجة في محطات السكة الحديد".يضيف: "وطوال عامي التخصص يذهب كل طالب إلى المجال الذي تريده محافظته، فمنهم من يتخصص في هندسة الجرارات، أو الإشارات أو الحركة، ويتولى التدريس في المعهد نخبة من خبراء مهندسي السكة الحديد".لن يشعر طلاب الدفعات الجديدة بالقلق حيال العمل مع شركات الصيانة الأجنبية بعقود مؤقتة، وبمرتب 750 جنيه فقط، وإنما يجرى تأهيلهم حاليًا للالتحاق بالمصنع، ويدرسون مواد جديدة تمكنهم من الانطلاق إلى سوق العمل وهم على درجة عالية من التدريب والاستعداد.بعد نجاح الدفعة الأولى لمعهد وردان، والتي كانت تجريبية بقوام 92 طالب، تم إعفائهم جميعًا من المصروفات الدراسية، بلغ عدد الدفعة الثانية 250 طالب، وبدأ أولياء الأمور يضعون المعهد على خريطة أحلام أبنائهم البسيطة، نظرًا لأنه تخصص غير شائع على عكس المعاهد والكليات الأخرى.يذكر إسلام محمد عابدين، طالب بالفرقة الثانية بمعهد السكك الحديدية، أنه التحق بالمعهد بعد الثانوية العامة وكنت غير مقتنع بالالتحاق به ولكن ذهب إلى محطة قطار رمسيس لإستطلاع رأي العاملين هناك عن العمل بالهيئة، وكان الرد مفاجئ بالنسبة لي من حيث الردود الإيجابية عن العمل بالهئية وهو ما تأكدت منه بعد دخولي المعهد وبداية الدراسة.ويقول إسلام أن المعهد يضمن وظيفة بالهيئة القومية السكة الحديد بعد التخرج ولكن شرط حسن السير والسلوك للطالب فهناك ملف لكل طالب في المعهد دا بيكون فيه شخصية الطالب وجميع المشاكل التي تسبب فيها في المعهد ومدي انضباطه في وقته ومحاضراته وهذا الملف يتم إرساله للهيئه وهي تقرر اذا كان الطالب دا يصلح للعمل أم لا.يتمنى "عابدين" أن يكون واحدًا من العاملين بالشركة الوطنية التي سيتم تأسيسها لصناعة القطاراات؛ إذ أنه مؤهل في هذا المجال وتلك الصناعة، وذلك بفضل دراسته التي تؤهله للعمل في قطاع السكة الحديد، موضحًا أن الدراسة في المعهد تعتمد بشكل كبير على الجانب العملي والتطبيقي.رمضان عاطف، رئيس قسم العلاقات العامة بمعهد السكك الحديدية أكد أن شركة "نيرك" لتوطين صناعة القطارات هي فرصة عظيمة أمام طلاب وخريجي معهد وردان لتكنولوجيا السكك الحديدية، لافتا إلى أن المعهد يقوم بتخريج دفعات مؤهلة بالفعل للعمل في هذا المجال، لاسيما من أقسام مثل الكهربا والميكانيكا الطلب متزايد عليها في أقسام الورش لصيانة الجرارات والوحدات المتحركة ونظام التشغيل، ليكون متفهم أكثر في العدة الخاصة بمحرك الديزل خاصة وأن معظم بياناته وتعليمات التشغيل بتكون باللغة الإنجليزية لذا بيتم قبول طلاب الثانوية العامة.أوضح رمضان أنه يتم تدريب الطلاب بشكل عملي في ورش السكك الحديدية كذا كيفية التعامل مع أي أزمات أو عقبات؛ فمثلًأ القطارات الجديدة هناك جهاز مماثل للصندوق الأسود بالطائرة يقوم بمخاطبة العامل بمكان العطل باللغة الأنجليزية لأصلاحه بسرعة لعدم التاخير؛ ويقول أن السكة الحديد في مصر تم إنشأها على يد الإحتلال الإنجليزي لمصر ومنذ ذلك الوقت لم يتم تطوير الهيئة أو الجرارات؛ وهنا كانت الخاجة الملحة لإنشاء مدرسة السكة الحديد أو المعهد الفني الفوق متوسط لتكنولوجيا السكة الحديد والتي تقوم بتخريج ميكانيكي وسائقي قطارات ومراقبين أفراد ومساعد مهندس.أوضح رئيس قسم العلاقات العامة بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد أن المعهد يتيح تشغيل الطلاب من خلال خطاب تكليف لمدة خمس سنوات للعمل بأي جهة تابعة لوزارة النقل؛ كما يقدم المعهد منح تعليمية مجانية بالخارج وفق أتفاقيات مع دول أجنبية شريطة أن يكون الطالب من الأوائل وحسن السير والسلوك؛ وأوضح رمضان أن مصاريف المعهد تبلغ ١٠ الاف جنيه شاملة الاقامة داخل المعهد لانه يعتبر مدرسة داخلية وقد تم ضم المعهد تحت مظلة وزارة التعليم العالي لتكون المناهج المقدمة للطالب مراقبة من الوزارة وتحت إشرافها، مشيرًا إلى أن المعهد لن يخدم السكة الحديد فقط ولكن ما يحصل عليه الطالب من تدريبات ومواد علمية تؤهله للتعامل مع خطوط مترو الأنفاق.مصطفى شكري، رئيس رابطة سائقين هيئة السكك الحديدية، أشاد بخطوات الحكومة الحالية التي تتخذها من أجل تطوير منظومة السكة الحديد، والتي تأتي إنشاء شركة قومية لوطين صناعة القطارات على رأس أولويات خطة الحكومة التمثلة في وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، واصفًا قرار الحكومة بتأسيس تلك الشركة بالأجرأ والأقوى على الإطلاق على مدار الفترة الماضية؛ مرجعًا ذلك إلى أن صناعة الجرارات أو عربات القطارات والمترو ليس أمرًا سهلًا أو يسيرًا لأنها من الصناعات الثقيلة المعقدة.يرى شكري أن فكرة توطين صناعة القطارات في مصر، ستساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل جديدة للشباب لاسيما من خريجي المدارس الفنية المتخصصة في صناعة كل ما يتعلق بالقطارات وصيانتها مثل معهد وردان للسكك الحديدية المتخصص في تلك الصناعة، قائلَا: " اعتقد هيبقى في احتياج لعمالة فنية ماهرة في الفترة القادمة، وخريجين معهد وردان والمدارس الفنية المتخصصة هيلاقوا فرص عمل بسهولة".أوضح رئيس رابطة السائقين أن مصر بالفعل لديها مصنعًا ضخمًا يعمل على إصلاح وإحلال عربات القطارات، وذلك المصنع في محافظة بورسعيد وتابع للهيئة العربية للتصنيع أي تابع للقوات المسلحة المصرية، وبه عمالة من أكفأ العمالة المصرية في قطاع السكة الحديد، معلقًا: " المصنع موجوجود وشغال بالفعل على تصنيع وصيانة عربات الخطوط القصيرة، واعتقد بعد قرار تأسيس الشركة الوطنية سيتم توسيعه أو إنشاء مصانع أخرى كبرى لوقف استيراد أية قاطرات من الخارج".أكد رئيس رابطة السائقين، أن تأسيس الشركة الوطنية يمثل التحدي الأكبر أمام الدولة والحكومة، ولكن بكل تأكيد وثقة ستتخطاه وستنفذه الدولة المصرية لتثبت لجميع دول العالم ولنفسها أولًا أنها قادرة على صنع المستحيل وتجاوز أي عقبات من شأنها تعطيل خطى الدولة المصرية.الدكتور عماد نبيل، استشاري النقل الدولي، وصف توقيع قرار تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية بأنه قرار سيعيد الحياة لهيئة السكة الحديد مرة أخرى بل سيشمل القرار النفع على قطاع النقل كله ومن ثم سيؤثر بالإيجاب على كل القطاعات الأخرى، وسينتهي المطاف بتحقيق الاستفادة القصوى للاقتصاد المصري.أوضح "نبيل" أن الشركة الوطنية "نيرك" هي بمثابة نقلة نوعية في توطين صناعة عربات القطارات وأيضًا عربات المترو، وستخدم المنظومة من كافة الجوانب، مشيرًا إلى أنها ستعمل على توفير العملة الصعبة التي تنفقها الدولة على الاستيراد فضلًا عن توفير نفقات صيانة الجرارات والقطارات؛ لأنه سيتم عمل الإصلاحات في مصانع وطنية وبأيادي مصرية.وأضاف استشاري النقل الدولي، أنه تم بالفعل منذ أيام قليلة توقيع عقد الاتفاق على تأسيس الشركة الوطنية لتوطين صناعة السكك الحديدية "نيرك" بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي، والقطاع الخاص والذي يمثله مجموعة من لشركات الاستثمارية المصرية الكبرى، على أن تكون تلك الشركة رائدة في هذا المجال على المستوى المحلي والإقليمي.