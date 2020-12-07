ضبط مصنع لتصنيع منتجات الألبان بدون ترخيص بالعجمى

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط مصنع بدون ترخيص يقوم بتصنيع وتعبئة منتجات الألبان بحى العجمي غرب الإسكندرية.وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة عصام اللبيدى مدير الإدارة، وريهام عبدالقادر رئيس الرقابة، ومفتشى الإدارة محمد الشربينى والأستاذ محمد الشافعى بحملات فى نطاق الإدارة التى أسفرت عن الأتى:ضبط مصنع بدون ترخيص يقوم بتصنيع وتعبئة منتجات الألبان (الزبادي والكريمة والأرز باللبن وغيرها) بدون أي اشتراطات صحية وبدون أي مراعاة للقواعد الصحية المتبعة فى مثل هذه المنشأت.كما يقوم بطبع تواريخ الإنتاج لأيام لاحقة، حيث تبين أن اليوم ١٢٧ ويقوم بطبع تاريخ ١٢٨ و١٢٩، وتم تحريز عينات من جميع المنتجات واتخاذ اللازم قانونيًا لهذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.