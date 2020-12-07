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عالم

الرئيس العراقي يشدد على تعزيز العلاقات مع السعودية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:18 م
جريدة الدستور
منار أحمد
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شدد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الإثنين، على أهمية تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية وذلك خلال استقباله وفد سعودي برئاسة وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

وكان في استقبال الوفد الرسمي السعودي، في مطار بغداد كلا من وزير التخطيط العراقي الدكتور خالد بتال نجم، والأمين العام لمجلس الوزراء العراقي حميد نعيم الغزي.

ويضم الوفد السعودي كلا من وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة سعد القصبي، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الدكتور عائض العتيبي، إضافة إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات وقطاعات حكومية، فضلًا عن وفد تجاري واقتصادي يضم عددًا من الشركات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

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