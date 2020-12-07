الأربعاء.. تعلم فن «الاسترينج آرت» في بيت السناري

ينظم بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية؛ ورشة عمل مجانية للشباب من الجنسين تحت عنوان فن "الاسترينج آرت" الرسم بالمسامير والخيط، وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 من الشهر الجاري، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.تركز الورشة على التعريف بفن "الاسترينج آرت" لتكوين لوحات وأعمال باستخدام الخيوط من خلال معرفة الأدوات المستخدمة وأماكن تواجدها والخطوات اللازمة للحصول على منتج جيد، بالإضافة إلى معرفة كيفية إعداد بيئة العمل بالطريقة الصحيحة ورسم الشكل المراد تصميمه وتثبيته.تدير الورشة الفنانة ياسمين سعيد؛ وهي خبيرة في مجال الفنون اليدوية، وقد شاركت في الكثير من المعارض وقدمت الكثير من الورش التعليمية والتدريبية.تهدف الورشة إلى تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها بسيط لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية، وكذلك التعريف بهذا النوع الجديد من الفنون الذي يتميز بالجمال والبساطة في نفس الوقت.تأتي الورشة لمدة يومين 9 و16 ديسمبر وتستهدف الأعمار من 16 سنة فما فوق، ابتداء من الساعة 2 عصرًا وحتى 4 مساءً.