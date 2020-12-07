«تعاوننا مثالي».. ماذا قال الرئيس الفرنسي عن مصر في الإليزيه؟

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في الإيليزيه، وذلك خلال الزيارة التي يلتقي فيها الطرفان، حيث بحثا الاثنان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وكثير من القضايا المشتركة.ووجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدة رسائل ترصد "الدستور" أبرزها."العلاقات الاستراتيجية مع مصر تتطور"رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارته إلى فرنسا، مشيرًا إلى أن العلاقات التاريخية والودية بين البلدين.وقال ماكرون إننا نتباحث اليوم في ظل أزمة صحية تواجه العالم، مشيرًا إلى العلاقات الاستراتيجية مع مصر التي تتطور أكثر من أى وقت مضى."العلاقات بين مصر وفرنسا قريبة جدا "قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العالم يشهد حاليا أزمات صحية واقتصادية غير مسبوقة برمته عملت على زعزعة موازين القوى فى بعض المناطق، مشيرًا إلى الشراكة مع مصر أكثر أهمية من أى وقت مضى.وأضاف إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى باريس، أن زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا شهادة للعلاقة القريبة بين البلدين.قوى إقليمية تستخدم ليبيااتهم ماكرون قوى إقليمية باستخدام ليبيا مسرحا للنفوذ، مؤكدًا اصرارًا بلاده على وقف إطلاق النار هناك، وننسق مع كل الشركاء لدعم الحوار السياسي فى ليبيا.وتابع ماكرون: "نعول على دور مصري للحل في ليبيا"، ونود أن ننسق مع الحلفاء الأوروبيين وفى المنطقة لإنجاح الحوار السياسى فى ليبيا لتحقيق استقرار سياسي"."الوضع في لبنان"قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال المؤتمر الصحفى مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أننا تناقشنا بخصوص الوضع فى لبنان، وعبرنا عن رغبتنا فى أن يكون هناك لبنان اقوى ودعم الشعب اللبنانى ولا تكون رهينة أى قوى تبث الرعب والخوف".تعاوننا العسكري مثاليوأضاف "ماكرون"، خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى: "تعاوننا التقنى والعسكرى مثالى، وسوف نستمر فى تعميق العلاقات مع مصر"، مشيرًا إلى أن هناك عدة اتفاقات سيتم التوقيع عليها خلال الزيارة.ناقشنا مكافحة الإرهابوقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ملف مكافحة الإرهاب وضرورة التصدي له، مشددًا على أن مصر معرضة لتحديات عدة وهي حصن منيع ضد التطرف.وأضاف ماكرون خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مواجهة الإرهاب تشكل صلب العلاقة مع مصر، مضيفا: "شراكتنا ستسهم في استقرار الشرق الأوسط وستسهم في العمل معا لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.وكشف الرئيس الفرنسي عن توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات عدة.