شعراوي: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي النواب

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه جرى التأكيد على قيادات الإدارة المحلية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، واستمرار عمليات التطهير والتعقيم على مدار اليوم وإزالة أية إشغالات واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.وحث شعراوي، خلال تفقده غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، الناخبين في الدوائر التى تجرى بها انتخابات الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية بالمشاركة الفعالة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني على الجميع، ويجب أن يدرك المواطن أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستوري وبناء الدولة المصرية.وكانت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، قد أوضحت أن تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات الـ 13 في مواعيدها المحددة في التاسعة صباحًا، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا توجد أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين في الانتخابات، وأن المحافظات تقدم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت بتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.