رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

شعراوي: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي النواب

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:12 م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
طباعة
قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه جرى التأكيد على قيادات الإدارة المحلية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، واستمرار عمليات التطهير والتعقيم على مدار اليوم وإزالة أية إشغالات واستمرار حملات النظافة في محيط اللجان وتوفير أماكن لائقة لاستقبال المواطنين.

وحث شعراوي، خلال تفقده غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، الناخبين في الدوائر التى تجرى بها انتخابات الإعادة فى محافظات المرحلة الثانية بالمشاركة الفعالة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني على الجميع، ويجب أن يدرك المواطن أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستوري وبناء الدولة المصرية.

وكانت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، قد أوضحت أن تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة أكد اكتمال فتح جميع اللجان في المحافظات الـ 13 في مواعيدها المحددة في التاسعة صباحًا، وأن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا توجد أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين في الانتخابات، وأن المحافظات تقدم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وقامت بتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان والاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لجنه الانتخابات بالاسم عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

السيسى من فرنسا: لا يمكن انتهاك القيم الدينية من أجل القيم الإنسانية

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

الصور

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

image description

«عمليات دمياط» تتابع التصويت بـ«إعادة النواب».. وتدعو للمشاركة

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

السيسى من فرنسا: لا يمكن انتهاك القيم الدينية من أجل القيم الإنسانية

حالة الطقس اليوم في مصر.. الأرصاد: أمطار بالقاهرة وشمال الصعيد

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

«المالية» تحدد جدول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2020 للموظفين في الدولة

مطالب بوضع صورة مارادونا على العملة الأرجنتينية

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 7-12-2020

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. أسعار الذهب الإثنين 7-12-2020

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. تعلم فن «الاسترينج آرت» في بيت السناري

الخميس.. أشهر استعراضات «القومية للفنون الشعبية» على قبة الغورى

الجمعة.. «الأوبرا» تنظم أمسية فنية لفرقة «الأحلام» على مسرح الجمهورية

صدور رواية «فنانو الذاكرة» للكندي جيفري مور وترجمة نهى مصطفى