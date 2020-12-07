رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

نظمت جامعة أسيوط، ندوة تثقيفية، تحت عنوان " مواجهة الشائعات وتزييف الوعي " والتي يحاضر فيها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة؛ وذلك بحضور الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والمستشار محمد أبو سيف رئيس نادي القضاة بأسيوط، والعقيد مصطفى مرعى من المخابرات الحربية ولفيف من القيادات الجامعية وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية، والقيادات الأمنية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي فى أسيوط إلى جانب حشد من طلاب الجامعة.وفي كلمته، أكد المستشار خالد القاضي على خطورة الشائعات، وتأثيرها على عواطف الجماهير وقدرتها الكبيرة على الانتشار وفاعليتها العظيمة التي تبدأ منذ وصولها إلى المكان الموجه إليه، والتي تتفوق فى بعض الأحيان عن الحروب العسكرية وتؤدي الى تفكك المجتمعات وبث الفتنة بين أفراد المجتمع نتيجة انعدام المعلومات، وندرة الأخبار الصحيحة المقدمة، في ظل تطور مستمر لوسائل التواصل الاجتماعي، أدى إلى تفاقم الشائعات، دون وجود يا يمكن التمييز به بين الحقيقة والشائعة وهو ما اقتضى ضرورة صياغة استراتيجيات وأساليب لمواجهة الشائعات من خلال عدة مستويات.وأضاف القاضي، أن المشرع المصري، قد استشعر خطورة الشائعات، على المجتمع وضرورة مواجهتها والحد من آثارها المدمرة على العقل الجمعي، وذلك بوجود إطار قانوني يضمن عدم تحول وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات لترويج الأكاذيب والتحريض على العنف والإرهاب.وأوصى رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، بأن يكون التسجيل بالرقم القومي شرطًا أساسيًا لإنشاء حساب علي منصات التواصل الاجتماعي في مصر للحد من الشائعات والأخبار المغلوطةمؤكدا أن مصر كانت سباقة، في التنظيم القانوني، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يُعد الأول من نوعه في مصر في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية