«بورسعيد»: انتهاء 95% من الميناء البرى الجديد

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، ميناء بورسعيد البري الجديد للوقوف على الأعمال النهائية بالميناء البري الجديد، وذلك فى إطار الاستعداد لافتتاح وتشغيل الميناء البرى الجديد بنهاية الشهر الحالى، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحى والشركات الهندسية المنفذة للمشروع.وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من أكثر من 95 % من أعمال إنشاء الميناء البري الجديد، والذي تم تصميمه على أعلى مستوى، ليشمل كل وسائل النقل البري بين المحافظات.وتفقد المحافظ خلال جولته، الشوارع التى تجري أعمال رصف بمحيط الميناء البرى الجديد، فى إطار الاهتمام برفع كفاءة المنطقة وتخطيط الشوارع تماشيا مع المشروعات الجديدة بالمنطقة وباعتبار أن الميناء البرى سيكون واجهة بورسعيد الحضارية أمام الزائرين وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع الخدمى سيصبح امتدادا لمحور ٣٠ يونيه، بل سيصبح المحور الأكبر فى بورسعيد بعد نقل كافة وسائل النقل البرى بين المحافظات إلى الميناء البرى الجديد، ويحدث نقلة نوعية فى الحركة المرورية داخل حى الضواحى.