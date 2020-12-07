باكستان تشارك في التجربة الأخيرة لتطوير لقاح صيني ضد كورونا

شارك وزير الداخلية الباكستاني، إعجاز شاه، في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية من تطوير لقاح صيني مكافح لفيروس كورونا (كوفيد- 19)، من خلال حصوله على جرعة من اللقاح.وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية، اليوم الإثنين، أن مشاركة إسلام آباد في التجارب اللقاحية مع الصين بدأت، على أن يكون مفهومًا أن باكستان ستحصل على تغطية بنسبة 40 بالمائة من اللقاح الصيني في حال نجحت التجارب.وأوضحت أن من بين المشاركين في تجربة تطوير اللقاح جميع موظفي الوزير وحاكم إقليم البنجاب، شودري سرور، وزوجته، فضلًا عن آلاف المتطوعين الذين انضموا إلى المرحلة النهائية من التجارب السريرية التي تجرى بمستشفيات البحث الباكستانية للقاح.ويخضع اللقاح الصيني- الذي تطوره شركة كانسينو بيولوجيكس ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية- أيضًا لتجارب المرحلة الثالثة أو لاختبارات واسعة النطاق على البشر في العديد من الدول، من بينها الصين وروسيا وتشيلي والأرجنتين.وكانت باكستان قد سجلت، اليوم، أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ الثاني من شهر يوليو الماضي؛ حيث بلغت 3 آلاف و795 إصابة، ليرتفع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض في البلاد إلى 420 ألفًا و294 حالة و8 آلاف و398 حالة وفاة، فيما تماثل 356 ألفًا و542 حالة للشفاء.