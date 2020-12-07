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الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان: الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراء بشأن تركيا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:32 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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قال وزير خارجية اليونان، نيكوس دندياس، اليوم الإثنين، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراء بشأن سلوك تركيا "المشين"، مضيفا أن أنقرة تقاعست عن الرد على بوادر حسن النية التي أبداها الاتحاد الأوروبي.

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، ما إذا كانت هناك أسس لفرض عقوبات على تركيا الضالعة في نزاع مع عضوي الاتحاد الأوروبي اليونان وقبرص حول الحقوق البحرية في البحر المتوسط.

ومن المقرر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي الأمر في قمة ستعقد يومي 10 و11 ديسمبر، وذلك بعد تحذيرات سابقة تم توجيهها في أكتوبر من أن العقوبات اختيار مطروح.

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