12 وفاة و209 إصابات جديدة بفيروس كورونا فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 358922 حالة.وأوضحت الوزارة السعودية، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 5977 حالة.فيما سجلت المملكة العربية السعودية، 289 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 349٫168 حالة.