بزيادة التبادل التجارى.. زيارات السيسى الخارجية تعزز مكانة مصر دوليًا

ما يقرب من 110 زيارات خارجية، قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في السنوات الست الماضية منذ توليه رئاسة الجمهورية، منها 79 زيارة في ولايته الأولى لـ37 دولة و663 لقاءً رئاسيًا مع مسئولين حسب الهيئة العامة للاستعلامات، تحولت فيها علاقات مصر بالخارج تحولًا كاملًا، كان من أبرزها تحول الفتور مع إفريقيا إلى علاقات قوية تولت فيها مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، ودعمتها بقوافل طبية وساندتها في محاربة فيروس كورونا المستجد، وازدادت العلاقات المصرية العربية والأوروبية والروسية عمقًا."الدستور" وبالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية لفرنسا، تستعرض كيف أسهمت هذه الزيارات في دعم العلاقات الخارجية.- العلاقات المصرية الإفريقيةسيطر الفتور لسنوات طويلة على العلاقات المصرية الإفريقية، عقب تعرض الرئيس الأسبق حسني مبارك لمحاولة اغتيال في أديس أبابا، وتلاها تدهور في العلاقات في فترة حكم الإخوان، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع عودة العلاقات القوية مع إفريقيا على رأس أولوياته.وزار الرئيس خلال السنوات الماضية عدة دول إفريقية فبدأها بالجزائر والسودان وغينيا الاستوائية التي لم يزرها رئيس مصري منذ 54 سنة، كما زار كوت ديفوار والسنغال بعد 12 سنة من آخر زيارة رئاسية مصرية إليها، وأجرى 23 زيارة في 11 دولة إفريقية، وحرص الرئيس السيسي على استعادة محور حوض النيل، فقام بزيارة إثيوبيا ثلاث مرات في أعوام 2015، 2018، 2019.وجنت مصر ثمار هذه الزيارات فبعد تعليق عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي تولت رئاسته في فبراير 2019، وسعت من خلال رئاستها إلى دعم دول القارة وتحقيق أبعاد التنمية الشاملة وفقًا لأجندة مصر القائمة على مبدأ "التكامل والاندماج القاري"، والقائم على المصالح المتبادلة لتنفيذ أجندة إفريقيا 2063 التي أسهمت مصر في صياغة بنودها.- العلاقات المصرية الأوروبيةشهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطورًا كبيرًا منذ تول الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية الذي اهتم بزيارة الكثير من الدول الأوروبية كانت آخرها فرنسا، وكان لزيارات الرئيس لأوروبا نتائجها الاقتصادية، فتخطى حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي 26 مليار دولار، وشمل التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي منتجات الأثاث، والصناعات الطبية، والمنتجات الجلدية، والحاصلات الزراعية، والسلع الهندسية، والإلكترونية، والصناعات الغذائية، والغزل، والمنسوجات، والكتب، والمصنفات الفنية، والمفروشات، والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والأسمدة، ومواد البناء، والمنتجات اليدوية".وقٌدر حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر 15.1 مليار دولار، وتعتبر بريطانيا أكبر مستثمر أوروبي باستثمارات 5.3 مليار دولار تعادل 35% من قيمة الاستثمارات الأوروبية في مصر.- العلاقات المصرية الروسيةزار الرئيس عبدالفتاح السيسي روسيا 5 مرات حسب تقرير للهيئة العامة للاستعلامات، والتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 12 مرة، الذي وصف مصر بالشريك الموثوق لبلاده، فكانت زيارة السيسي الأولى لروسيا كوزير للدفاع في عام 2014.وتعد روسيا ضمن أكبر شركاء مصر التجاريين، حيث حقق التبادل التجاري بين مصر وروسيا نموًا ملحوظًا خلال عام 2018 وبلغ نحو 7.66 مليار دولار، كما ارتفعت الصادرات المصرية إلى روسيا بمعدل 4.1 % خلال عام 2018 لتسجل نحو 526.4 مليون دولار مقارنةً بنحو 505.6 مليون دولار خلال عام 2017، نتيجة الزيادة في الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، وكذا السلع الصناعية خاصة المنتجات الصيدلانية ومنتجات الصناعات الغذائية والكيماوية، وإن كانت مصر تطمح في زيادة أكبر للصادرات المصرية تخفف من العجز التجاري الكبير بين البلدين.