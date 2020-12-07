وزير القوى العاملة يسلم 10 شهادات أمان فى قنا (صور)

سلم الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، 10 شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بمصنع سكر قوص، خلال افتتاحه ملتقى السلامة والصحة المهنية، بمصنع سكر قوص جنوبي محافظة قنا.وكان قد شهد الافتتاح مناقشة الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، للتشريعات والقوانين الخاصة بالسلامة المهنية، كذلك أنظمة الأمن الصناعي والإنذار خلال الطوارئ والأزمات، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحرص على سلامة العاملين، وكذلك تأمين قدرة المؤسسات على مواصلة العمل والإنتاج، وتقديم كل سبل الدعم للعاملين خلال العمل.وسلم سيد حامد، رئيس اتحاد نقابات عمال محافظتي قنا والأقصر، درعًا تذكارية على هامش الاحتفال للوزير سعفان، وأشار سعفان في كلمته إلى أهمية نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في المجتمع بالتعاون مع الجامعات المصرية، لافتًا أن جائحة كورونا كانت أكبر دافع لمؤسسات للاهتمام بسبل السلامة والصحة المهنية لأن الوقاية خير من العلاج.