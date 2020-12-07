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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى: اتفقنا مع فرنسا على أهمية التصدى للاستفزازات فى شرق المتوسط

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 02:09 م
السيسي
السيسي
هبه محمد
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إنه اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أهمية تصدي المجتمع الدولي للاستفزازات التي تحدث في شرق المتوسط.

وأضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع ماكرن: "يجب على مصر وفرنسا العمل معًا للتصدي لخطاب الكراهية".

وأكد الرئيس المصري كلمة الرئيس الفرنسي بشأن ليبيا، مشددًا أن خروج الميليشيات والعودة إلى العمل السياسي فيها هو المخرج الوحيد للأزمة.

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