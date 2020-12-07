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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

النيران تلتهم منزلًا من 3 طوابق في قنا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 03:26 م
حريق
حريق
قنا: إسلام البكري
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سيطرت قوات الحماية المدنية في قنا، ظهر اليوم الاثنين، برئاسة العقيد هاني الإتربي، على حريق في منزل مكون من 3 طوابق، بقرية خوالد أبوشوشة في أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق، ملك عبداللاه محمود جاد، مقيم بقرية خوالد أبوشوشة.

انتقلت قوة أمنية من الحماية المدنية، برئاسة النقيب علاء الديب، وسيطرت على الحريق قبل امتداده للعقارات المجاورة، دون ضحايا، فيما جرى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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