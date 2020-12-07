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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«سعفان» يشارك في زراعة 520 شجرة على 3 أفدنة بمركز تدريب «قفط»

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:45 م
سعفان
سعفان
دعاء جابر
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شارك وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، في إطار جولاته الميدانية لمحافظات الصعيد في زراعة 520 شجرة على 3 أفدنة بمركز التدريب المهني بقفط التابع لمديرية القوى العاملة بقنا، وذلك ضمن مبادرة هنجملها"، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وأسعد أحمد السيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، والدكتور محمد سعيد قبطان منسق عام المبادرة، وعدد من عمداء الكليات.

وقال وزير القوي العاملة إن المبادرة تهدف إلى تجميل الجامعة والمحافظة بالأشجار المثمرة التي تشمل أشجار زيتون وليمون وتين، مشيرا إلى أهمية مبادرة "هنجملها" لزيادة المساحات الخضراء مشيدا بدعم مديرية القوى العاملة بالمحافظة للمبادرة ذات البعد الاستراتيجي لمشروع غرس الأشجار المثمرة ذو قيمة اقتصادية موجها التحية لجميع السواعد المشاركة في المبادرة.

وأضاف أن المبادرة، تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة، في رحاب مركز التدريب، لتكون ذات عائد اقتصادي ولها القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وترشيد استخدام المياه وإحلال هذه الأشجار محل الأشجار الخشبية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وبدون عائد اقتصادي، مؤكدا أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء في المركز، وأيضًا زراعة هذه الأشجار هو نوع من الاستثمار على المدى البعيد.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد قبطان منسق عام مبادرة "هنجملها" إلى أن المبادرة تهدف إلى زراعة الأشجار المثمرة في المحافظات والقرى والجامعات المصرية والشوارع الرئيسية ونشر الوعى البيئي وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة.

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