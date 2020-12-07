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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

معرفة مكان اللجنة بالاسم.. موقع انتخابات مجلس النواب 2020

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:56 م
انتخابات النواب
انتخابات النواب
عبدالله هشام
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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، خطوات الاستعلام عن مكان اللجنة الانتخابية بالاسم والرقم القومي للتيسير على المواطنين في المشاركة بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020 لإعادة المرحلة الثانية التي تجري في 13 محافظة على مستوى الجمهورية على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وحددت طرق معرفة مكان اللجنة الانتخابية وأماكن تصويت الناخبين في انتخابات مجلس النواب 2020.


انتخابات مجلس النواب 2020

وفتحت أبواب اللجان اليوم الإثنين، أبوابها لاستقبال الناخبين في جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 لمحافظات المرحلة الثانية، لاختيار 100 مرشح من بين 200 مرشحًا يتنافسون في جولة الإعادة على مدار اليوم وغدا الثلاثاء،على أن تعلن النتيجة النهائية لهذه الجولة 14 ديسمبر.

وتجري إعادة انتخابات المرحلة الثانية في لـ 13 محافظة وهي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.


موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.. انتخابات مجلس النواب 2020

ويرصد "الدستور" رابط موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وكيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية وأرقام التصويت للناخبين خلال انتخابات مجلس النواب 2020 في المرحلة الثانية لانتخابات الإعادة التي تجري في 13 محافظة على مستوى كل محافظات الجمهوري، منها 9 محافظات لم تحسم أي مقاعد بها خلال الجولة الأولى.

موقع انتخابات مجلس النواب 2020

يتم تسجيل الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من "هــــنا".

وبعد تسجيل الدخول إلى الموقع يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالناخب المكون من 14 رقما في المكان المحدد، وبعدها ستظهر كافة البيانات الخاصة بالناخب مثل المقر الانتخابي و رقم اللجنة ورقم الناخب في كشوف التصويت وتاريخ التصويت والدائرة الفردية ودائرة القائمة".


رقم الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

وعن كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية برقم التليفون من خلال الرسائل النصية، أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن الاستعلام عن اللجان الانتخابية بإرسال الرقم القومي في رسالة قصيرة من التليفون المحمول على الرقم 5151.

كما يمكن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من خلال الاتصال على رقم الخط الساخن 141.


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