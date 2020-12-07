مصرع طفل وإصابة أخرى فى حريق بالقليوبية

لقي طفل وفاته وأصيبت طفلة أخرى تبلغ من العمر 5 سنوات، وتم نقلها للمركز الطبى بمسطرد جراء حريق اندلع بعقار مكون من 5 طوابق بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ4 سيارات إطفاء وجار السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة وتولت النيابة التحقيق.وكان قد تلقي اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بعقار مكون من 5 طوابق بجوار المركز الطبى بمسطرد التابع لمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وجار الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.