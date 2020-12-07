تجديد حبس المتهم في قضية مذبحة حدائق الأهرام

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهم بقتل والدته وشقيقته، والشروع في قتل زوج شقيقته في قضية مذبحة حدائق الأهرام لمدة 15 يومًا.و استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من جيران المتهم بقتل والدته، وأخته، والشروع في قتل زوج شقيقته طعنا بسكين، حيث أكدوا أنه يعاني من مرض نفسي، وأنهم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة وصراخ، واكتشفوا وقوع الجريمة، فأبلغوا قسم شرطة الهرم.وانتقل رجال المباحث، وأعضاء النيابة المختصة لمناظرة الجثث ومعاينة مسرح الجريمة، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لإجراء معاينة لموقع الجريمة، والتحفظ على عينات من دماء المجني عليهم، فيما تم إسعاف زوج شقيقة المتهم، بسبب الحالة الصحية الحرجة التي يعانى منها، نتيجة الإصابات التي سببها له المتهم.و تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد ارتكاب أحد الأشخاص جريمة قتل، بمنطقة حدائق الأهرام وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا يعانى من مرض نفسي، قتل والدته، وشقيقته، بتسديد عدة طعنات لهما ثم شرع في قتل زوج شقيقته، إلا أنه نجا من الموت وتم نقله إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، وألقى رجال المباحث القبض عليه وتم التحفظ على سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.