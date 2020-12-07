بغداد عن زيارة بابا الفتايكان في مارس: رسالة سلام

وصفت بغداد، اليوم الإثنين، زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، المرتقبة في شهر مارس القادم، إلى العراق، بـ «التاريخية ورسالة سلام»، وفقًا لـ«العربية».وقال الفاتيكان، اليوم الإثنين، إن البابا فرنسيس سيجري أول زيارة على الإطلاق، إلى العراق، بين الخامس والثامن من مارس المقبل، وتشمل خمسة مواقع منها بغداد وأربيل والموصل.وذكر المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني في بيان بأن برنامج الزيارة سيعلن فيما بعد، وأنه سيأخذ في الاعتبار تقييم أوضاع حالة الطوارئ الصحية حول العالم.