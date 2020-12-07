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مصر

التضامن: «مودة» يستهدف تدريب مليون شاب وفتاة سنويا من المقبلين على الزواج

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 01:28 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إذا كانت مشاركة الشباب للحراك الوطني نلمسه بشكل واضح في العديد من مؤسسات الدولة المصرية، فإننا نلمسه بقوة في مختلف برامج وقطاعات وزارة التضامن الاجتماعي والتي ينبني العديد منها على المشاركة الشبابية.

وأضافت نجد مثلًا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذي نحتفي مع عدد من متطوعيه باليوم العالمي للتطوع، يعتمد بشكل أساسي عليهم في تنفيذ برامجه المختلفة ولديه وحدة لاستقطاب وإدارة المتطوعين الذين وصل عددهم إلى ما يقرب من (30 ألف) متطوع في مختلف المحافظات، بجانب  برنامج "مودة" الذي يتوجه للشباب ويستند في تنفيذه عليهم، حيث يستهدف ما يقرب من مليون شاب سنويًا سواء من خلال الاتصال المباشر داخل الجامعات ومعسكرات التجنيد أو عبر منصته الإلكترونية وذلك بهدف تأهيل الشباب المُقبل على الزواج وتعريفه بأدواره ومسئولياته وتهيئته لتكوين أسرة مستقرة.

وتابعت أن تنفيذ مبادرة (إنشاء الوحدات الاجتماعية داخل الجامعات) يهدف تحقيق التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة وتقديم كل سبل الدعم للشباب الجامعي، وكذلك مبادرة (بينا) والتي تستهدف استثمار العمل التطوعي في تدعيم الخدمات المقدمة بدور الرعاية الاجتماعية، وغيرها من البرامج التي تستند في تنفيذها والتخطيط لأنشطتها على المتطوعين.

جاء ذلك خلال احتفالية الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار " التطوع..  أسلوب حياة" بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلي برنامج الأمم المتحدة للتطوع ومشاركة المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان.

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