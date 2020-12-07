النمسا: 2263 إصابة جديدة و57 حالة وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن تسجيل 2263 إصابة جديدة و57 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية، اليوم الإثنين، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 305 آلاف و693 حالة، وقد تعافى منها 256 ألفا و811 حالة، بينما توفى 3897 حالة.وأوضح البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 3885 حالة، منها 616 حالة فى العناية المركزة.وأشار البيان إلى أنه تم تسجيل أعلى الإصابات فى العاصمة فيينا، وبلغت 442 حالة، تليها النمسا السفلى 413 حالة، ثم النمسا العليا 305 حالات، وفورارلبرج 265 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات فى بورجنلاند وبلغت 56 حالة.