روسيا: لا داعي لفرض إغلاق كلي أو جزئي بسبب كورونا

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إنه لا يرى ضرورة لفرض إغلاق كلي أو جزئي بسبب انتشار فيروس كورونا.وأضاف المتحدث أن "المستوى الحالي لتنظيم عملية المكافحة وتزويد الأشخاص بالخدمات الطبية كافٍ لتجنب فرض أي عمليات إغلاق، سواء كان ذلك قطعًا في الاتصال بين المناطق أو إغلاقًا للاقتصاد.. نعتقد أن هذا لا يزال غير ضروري".وأشار بيسكوف إلى أنه تم منح رؤساء المناطق الروسية في مجال مكافحة انتشار كورونا صلاحيات خاصة، ويمكنهم استخدامها بالتنسيق مع المفوضية الحكومية لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمكافحة انتشار العدوى.كان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، قد صرح، في وقت سابق، بأن الموجة الثانية من فيروس كورونا تظهر أنه من الضروري النظر في مسألة فرض قيود معينة على حركة المواطنين بين المناطق.. في حين قال مساعده أليكسي كوزنيتسوف إن الوزارة لم تقترح فرض قيود إضافية على حركة الروس.