بتكلفة مليار جنيه.. «المركزى» يتوسع فى تطبيق مبادرة «السداد الإلكترونى»

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي، في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر 2020، مجموعة من القرارات الجديدة، تتعلق بمبادرة السداد الإلكتروني، تضمنت اعتماد تحمل البنك لقيمة كل ماكينات نقاط البيع الإلكترونية التي نشرتها البنوك منذ بداية المبادرة وحتى نهاية نوفمبر 2020، بالإضافة إلى نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية جديدة في المحافظات التي لا يتوافر بها الأعداد الكافية من وسائل التحصيل الإلكتروني، بدءًا من شهر ديسمبر الجاري، ليصل إجمالي أعداد نقاط البيع الإلكترونية المستهدف نشرها من خلال المبادرة، إلى حوالي 300 ألف نقطة بتكلفة تزيد على مليار جنيه.وقال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إنه "القرارات الجديدة التي تم اتخاذها، تأتي في إطار خطة البنك المركزي للتوسع في إتاحة وسائل القبول الإلكترونية للمواطنين والتجار، حيث نشرت البنوك المشاركة في المبادرة ما يَقرُب من 156 ألف نقطة بيع إلكترونية (POS) حتى نهاية أكتوبر 2020، ليصبح إجمالي نقاط البيع في جميع محافظات مصر نحو 356 ألف نقطة بيع إلكترونية، بما يعكس نجاح المبادرة في نشر الخدمات المالية الرقمية، وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي».وأضاف «أبوالنجا» أن «البنك المركزي يستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال ثلاث سنوات، بما يوفر خدمات التحصيل الإلكتروني للعديد من التجار والشركات في جميع المحافظات».فيما أوضحت أماني شمس الدين، وكيل المحافظ للعمليات المصرفية ونظم الدفع، أن البنك المركزي قرر مَدّ فترة حافز تنشيط نقاط البيع الإلكترونية ورمز الاستجابة السريع حتى نهاية يونيو 2021 أو حتى انتهاء المبلغ المُخَصَّص للحافز؛ وذلك لتشجيع البنوك والشركات والتجار علي زيادة المعاملات الإلكترونية.وكان البنك المركزي، قد أطلق في مايو 2020 مبادرة «السداد الإلكتروني»؛ بهدف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية و200 ألف رمز استجابة سريع حتى نهاية ديسمبر 2020، لتدعيم البنية التحتية لنُظُم الدفع وتوفير وسائل التحصيل الإلكتروني المختلفة للتجار والشركات.