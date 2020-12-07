5754 إصابة بكورونا في إندونيسيا

سجلت إندونيسيا 5754 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 581 ألفا و550 حالة.وذكرت صحيفة «جاكرتا بوست» الإندونيسية، أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس ارتفعت إلى 17 ألفا و867 وفاة، بعد تسجيل 127 وفاة جديدة.. بينما بلغت حصيلة المتعافين 479 ألفا و202 حالة.وسجلت العاصمة جاكرتا 1466 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بها إلى 145 ألفا و427 حالة.كان فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) قد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.